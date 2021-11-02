Festival sona erdi

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin bu yıl 19’uncusu 29 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower, Major ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirildi.

29 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro’da yer alan Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Serenad Bağcan “Zamansız Şarkılar” Konseri ile açılışı gerçekleşen 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 29 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 98. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına gerçekleştirilen Şef Antonio Pirolli yönetimindeki KKTC CSO Konseri ile sona erdi.

Covid–19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici ile buluşan bu yılki Festivalin bir ay süresince 11 farklı konserden oluşan programında, Serenad Bağcan & KKTC CSO Konseri, Burcu Durmaz & LBO Konseri, Soprano Burcu Uyar & Tenor Ayhan Uştuk Şan Resitali, Gülsin Onay Piyano Resitali, LBO Konseri, Eser Öktem Piyano Resitali, Aeterna Piano Trio Konseri, Nursel Hançer Keman Resitali, Soprano Laden İnce & KKTC CSO Konseri, Arman Ratip Piyano Resitali ve Antonio Pirolli & KKTC CSO Konseri yer aldı.