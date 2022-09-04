Feyzan Korur'a Uluslararası Onur Ödülü

Ülkemizin tanınmış şairler ve yazarlarından Feyzan Korur’a Türkiye’den uluslararası onur ödülü geldi.

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden ve Feminenartfest organizatörlerinden Artshop Yayıncılık, Feyzan Korur’un, şiir kitaplarının yanı sıra, sanatın her dalını toplumla buluşturma çabalarından dolayı onur ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Artshop Yayıncılık’tan yapılan açıklamada, Feyzan Korur’un ödülünü, 22 Ekim Cumartesi günü verecekleri kokteylin ardından düzenlenecek törenle alacağı kaydedildi.

Şair yazar Feyzan Korur ise, uluslararası onur ödülünü ülkemizi temsilen alacağını söyledi.

Korur yaptığı açıklamada, “uluslararası onur ödülü, ülkemiz sanatı ve sanatçılarının yurt dışından da izlendiğini ve önemsendiğini göstermesi bakımından önemlidir. Beni mutlu eden ödülümü, halkımız ve sanatımız adına alacağım. Bunun dışında, ”Sözler Gecede Saklı” isimli şiir seçkim de Artshop Yayıncılık’ın Koleksiyon Kitap Serisinde yayımlanacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022, 11:41