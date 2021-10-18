Feyzan Korur'dan Kitap Tanıtımı ve Şiir Dinletisi

İpek Denizli Sanat Atölyesi’nde “Feyzan Korur Kitap Tanıtımı ve Şiir Dinletisi” yapıldı.

Atölyeden yapılan açıklamaya göre, İpek Denizli Sanat Atölyesi ve Çağdaş Sanat Sergi Salonu, edebiyat dalındaki ilk etkinliğinde, şiir söyleşisi ve kitap imza gecesi ile şair Feyzan Korur'u konuk etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konuklar, Feyzan Korur’un şiirlerini de seslendirdi.

Ekinlik, ressam, dramaturg, şair, çiçek ve seramik sanatçıları ile öğretmenler, öğrenciler, tasarımcılar, özel eğitim uzmanları gibi farklı alanlardan sanatseverlerin katılımı ile gerçekleşti.

Sanatseverler, etkinlikler için, www.ipekdenizli.com web sitesi ve 0533 877 21 70 numaralı telefona mesaj yolu ile izleyici kaydı yapabiliyor.

İpek Denizli Sanat Atölyesi ve Çağdaş Sanat Sergi Salonu, geçen hafta Lapta'da “Pandemik Sarıl/ma” Çağdaş Sanat Sergisi ile faaliyete başlamıştı.