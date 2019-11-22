Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin 3.sü gerçekleştiriliyor.
28 Kasım 2010’da yaşamını yitiren şair Fikret Demirağ adına Lefke’de yapılan Uluslararası Şiir Festivali’nin üçüncüsü 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
İspanya’dan, Jamie B. Rosa ve Ricard Bellveser; Almanya’dan Kerstin Hensel; İtalya’dan Laura Garavaglia; Ukrayna’dan Lyudmyla Diadchenko; Hollanda’dan Marian Eikelhof; ve Türkiye’den de Bejan Matur ile Nilay Özer’in konuk olduğu festivale Kıbrıs’tan da Androulla Shati, Bahriye Kemal, Burçak Midilli Güldoğuş, Emel Kaya, Fatma Akilhoca, Gündoğdu Gencer, Hüseyin Bahca, Jenan Selçuk, Maria Sakalli, Mehmet Kansu, Mihrican Aylanç, Mine Ömer, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Tuğçe Tekhanlı, Ümit İnatçı ve Zeki Ali katılacak.
Cumhurbaşkanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Belediyesi, Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği, Lefke Turizm Derneği, Bademliköy Muhtarlığı, Lefke Gazi Lisesi Ve Cengiz Topel Meslek Lisesi, Swan Of Soli, Vuni King Otel’in katkılarıyla gerçekleştirilen Festival’e her yıl olduğu gibi Lefkoşa’dan da ulaşım sağlanacak.
Cuma ve pazar günleri Lefkoşa Belediyesi Binası arkasındaki Park Yeri’nden saat 9.00’da hareket edecek olan Şiir Otobüsü’nün, cumartesi gün hareket saati 12.00. Otobüs her gün etkinlik bitiminin ardından Lefkoşa’ya hareket edecek.
FESTİVAL PROGRAMI:
“1. Gün: 29 Kasım 2019, Cuma
10.00 - 12.00: Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi (CTEML), Güzelyurt Türk Maarif Koleji (GTMK), Güzelyurt Kurtuluş Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencilerinden Fikret Demirağ şiirleri.
Konuk Şairler ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi şairlerden şiir dinletisi, söyleşi ve imza.
Yer: Cengiz Topel Meslek Lisesi
14.00 - 15.00: Panel: Şiir ve Ekoloji
Konuşmacılar: Jamie B. Rosa, Mihrican Aylanç, Nilay Özer, Mine Ömer, Bahriye Kemal, M. Kansu,
Moderatör: Prof.Dr. Saadettin Yıldız
Yer: LAÜ Hukuk Fakültesi salonu
15.00 - 15.20: Kahve arası
15.20 - 17.00: Şiir Dinletisi
Moderatör/ Jenan Selçuk
Yer LAÜ Hukuk Fakültesi salonu
19.00: Açılış Kokteyli: EUL Lounge
Sunum: Neşe Yaşın
2. Gün: 30 Kasım 2019, Cumartesi
9.30 - 12.00: Konuk Şairlerin katılacağı Tarih Gezisi
13.30 - 16.30: Şiir ve Müzik Dinletisi:
Şiir Dinletisi: Konuk Şairler ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi şairlerden şiir dinletisi.
14.00 - 14.15: Yaşar Ersoy'un, Fikret Demirağ'ın şiirlerinden uyarladığı "HÜZÜN ANA VE ÇOCUKLARI" oyunundan şiir dinletisi
Müzik Dinletisi:
Halil Akansel, Mustafa Tozakı, Hasip Akgürgen (Fikret Demirağ şiirlerinden besteler)
Hadji Mike, Michalis Mozoras
Levent Soyer
Grup Sol-i
Sol Anahtarı (Kapanış konseri)
Moderatör: Yusuf Nidai
Yer: Bademliköy, “Fikret Demirağ Şiir Tepesi”
(Yağmur durumunda bu etkinlik Vuni King Otel’e alınacaktır)
3. Gün: 1 Aralık 2019, Pazar
10.30 - 11.00: Lefke, Ağaçlı Kahve’de buluşma
11.15 - 12.30: Fikret Demirağ Şiir Odası ziyareti ve Fotoğraf Sergisi Açılışı
Fikret Demirağ şiirlerinden serbest okumalar
Lefke Belediyesi Çocuk Korosu
Yer: Lefke, Bandabuliya
12.30 - 14.00: Fikret Demirağ’ın doğduğu evi ziyaret ve şiirlerinden serbest okumalar. (Yağmur durumunda söz konusu etkinlik Lefke Bandabuliya’da yapılacak.)”