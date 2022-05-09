Foder’de Başkan yine Gümüşok

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği(FODER) Başkanı yeniden Ramadan Gümüşok oldu.

FODER’den verilen bilgiye göre, 28 Nisan’da yapılan olağan genel kurulda belirlenen yönetim kurulu gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev bölümüne şu şekilde karar verdi:

“Başkan: Ramadan Gümüşok, Başkan Yardımcısı: Burçin Özkuş, Sayman: Gülnur Tokay, Sekreter: Erman Altınçay. Cemaliye Pelit Kavani Yönetim Kurulu üyesi. Yeliz Sönmez ve Yıldız Özkan yedek üye.

Denetleme Kurulu’nda Sunalp Çelebi, Asım Eğitmen, Durmuş Bıyıklı; Disiplin Kurulunda Giray Karahasan, Hüseyin Kocaismail ve Veysi Canateş görev yapacak.