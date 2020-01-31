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FODER’den kartpostallık fotoğraflar

FODER’den kartpostallık fotoğraflar
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Son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü de Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.

Gün boyunca Peristerona – Xyliatos – Lagudera – Madari – Giberunda ––Monyad - Fini güzergahını takip ederek Mesapotamos - Cantara – Milomeni şelalelerine uğrayan FODER Üyeleri, birbirinden güzel fotoğraf çekimleri yaptılar. Mart ayında açılacak sergi hazırlıklarını aralıksız sürdüren FODER üyeleri, Dernek binasında gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarını hafta sonu yapılan fotoğraf çekim gezileri ile pekiştiriyorlar.

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