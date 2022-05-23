FODER’in yeni yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Olağan Genel Kurulu'nun ardından ziyaretlerine devam ediyor. Ramadan Gümüşok başkanlığındaki FODER ekibi Lefkoşa Kaymakamı Sayın Bora Akkuş’u makamında ziyaret etti. Oldukça yararlı geçen nezaket ziyaretinde Başkan Gümüşok’a Yönetim Kurulu üyeleri Burçin Özkuş ve Yeliz Sönmez de eşlik etti.

Ziyarette FODER’in yeni dönem projeleri ve çalışmaları ile ilgili bilgi verilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Akkuş görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yıllardır çalışmalarını yakından takip ettiği ülkedeki aktif derneklerden biri olan FODER’in yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.