FOGEM’in düzenlediği “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” sona erdi

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM), Litvanya, Polonya, Bulgaristan, Kırgızistan ve Türkiye'den gelen çocuk gruplarının katılımıyla düzenlediği “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” sona erdi.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, 3-9 Haziran tarihlerinde yapılan etkinlikler kapsamında konuk heyetler, İskele ve Çatalköy’deki Lesland’ı ziyaret ederek gösteriler öncesi eğlendi.

5 Haziran’da Lefkoşa’da FOGEM çocuk gruplarının da katıldığı açılış gösterilerinden sonra festivale katılan gruplar, 6 Haziran’da Beyarmudu bölgesindeki okulları ziyaret ederek, Gazimağusa’yı gezdiler ve aynı gece Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı.

Konuk ekipler, 7 Haziran’da ise Dikmen Belediyesi tarafından düzenlenen gecede gösteri yaptı. 8 Haziran günü Lefkoşa’yı gezen konuk ekipler, daha sonra İyilik Evi’nde “Dünyada Barış” konulu resim yaptı ve Vakıflar İdaresi bahçesine çiçekler ekerek, Sevgi Bahçesi oluşturdu.

“15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” konuk ekiplerin yanı sıra, FOGEM ekiplerinin de katıldığı "FOGEM’le Yaz Bembeyaz" etkinliğiyle son buldu.

Etkinlikte, katılımcılar beyaz renkli elbiseleriyle sahnede gösteriler yaptı.