FOLK-DER 18. KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) düzenlediği “18. Kültür ve Sanat Günleri” bugün başlıyor.

İki gün sürecek etkinliklerde halk dansları ve dans gösterileri sunulacak, Sıla 4 şarkılarını seslendirecek, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içeceklerin satılacağı stantlar kurulacak.

FOLK-DER’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesindeki dernek lokali bahçesindeki mini amfide yer alacak 18. Kültür ve Sanat Günleri, yarın akşam saat 20.30’da başlayacak.

FOLK-DER ekiplerinin bir yıl boyunca yaptığı çalışmaların ürünlerinin sunulacağı etkinlikler, FOLK-DER’itanıtıcı filmle başlayacak. Ardından FOLK-DER Dillirga Grubu gösteri sunacak.

Konuk ekip “Dance Base”in dans gösterisinin ardından, FOLK-DER’in Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’yla (KİKEV) birlikte hazırladığı Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısının işaret diliyle hazırlanan klibi gösterilecek. Sıla 4 de sahne alacak.

FOLK-DER grubunun müzik dinletisinin ardından ilk gece FOLK-DER Kozan Grubunun halk dansları gösterisiyle tamamlanacak.

Salı akşamı saat 20.30’da başlayacak ikinci ve son gün etkinliklerinde ilk olarak yine Derneği tanıtıcı filmisunulacak.

Ardından konuk ekip HASDER ve FOLK-DER Çiftetelli Grubu halk dansları gösterilerini sahneleyecek.

Golden Step Dans Grubu’nun ardından FOLK-DER Sirto Grubu sahneye gelecek.

FOLK-DER ve KİKEV’in Garanfil projesi belgeseliningösterileceği gece, FOLK-DER Dillirga Grubunun gösterisiyle tamamlanacak.

