Folklorik kıyafetlerinin envanteri çıkarılıyor

Kültür Dairesi, Kıbrıs folklorik kıyafetlerinin envanterini çıkarmak amacıyla çalışma başlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, elinde Kıbrıs folklorik kıyafeti bulunanlara, Kültür Dairesi’ne bilgi vermeleri için çağrıda bulundu.

Kıbrıs folklorik kıyafetlerini listelemek ve envanterini çıkarmak amacıyla bir çalışma başlatan Kültür Dairesi, tarihi kıyafetleri imkanlar dahilinde toplayacak ve fotoğraflayıp listeleyecek.

Sandıklarda saklanan tarihi kıyafetleri sandıklardan çıkarmak ve kayıt altına almak amacıyla çalışma başlatıldığını kaydeden Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs folklorik kıyafetleri hakkında araştırmalar yapıldığını ve bu alanda kitaplar yazıldığını ancak bu kıyafetlerin kimlerin elinde bulunduğunun bilinmediğini ifade etti.

Günümüzde geçmişe verilen değerin yaygınlaşmadığı ancak bazı koleksiyoncuların bu kıyafetlere değer verip onları topladığını bildiren Akpolat, Kültür Dairesi’nin bu kıyafetleri kayıt altına almak istediğini belirtti.