Fotoğraf yarışmasına kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl birincisi gerçekleştirilecek “Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması” için kayıtların başladığı duyuruldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart Cumartesi günü yapılacak ve Lefkoşa’da bir ilk olacak yarışmaya başvurular, 22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne veya 5 Mart Cumartesi yarışma öncesi 08.00-09.00 saatleri arasında Büyük Han’daki düzenleme kuruluna yapılabilecek.

Yarışma, Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi; LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihi ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenecek.

Lefkoşa 1.Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’na katılım ücreti 50 TL olurken, yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek.

ÇEKİMLER 5 MART CUMARTESİ GÜNÜ 09.00- 17.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

Yarışmada, çekimler, 5 Mart Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Yarışmacılar, yanlarında getirdikleri ve kayıt yaptırdıkları uygun kapasitede tek bir hafıza kartına yaptıkları çekimlerden seçecekleri en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek.

ÖDÜLLER, 5.000 TL, 3.000 TL VE 2.000 TL

Tevfik İleri, Ümit İnatçı ve Hasan Hüseyin’den oluşan seçici kurul eserlerle ilgili değerlendirmesini 8 Mart tarihinde yapacak. Seçici kurul, sergilenme kazanan eserler arasından 3 eseri ayrıca ödüllendirecek.

Seçici kurul 2 esere de, “Ersin Taşer Özel Ödülü” ve “Nevin Yüksek Özel Ödülü” verecek.

Yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi.

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ 4 NİSAN’DA MERKEZ LEFKOŞA’DA OLACAK

Sergi ve ödül töreni, Yıltan Taşçı Akademi’nin 4-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği Lefkoşa 1.Fotoğraf Günleri’nin ilk gününde Merkez Lefkoşa’da saat 18.00’de yapılacak.