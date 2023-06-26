“Fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenlendi

“Fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenlendi
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Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği ( FODER ), üyelerine ve tüm fotoğrafçılara yönelik “fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenledi.

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FODER’den yapılan açıklamaya göre, sanatçı ve emekli edebiyat öğretmeni Yıltan Taşçı’nın verdiği kursa katılanlar, 18 Mayıs – 22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen derslerde “sadelik, denge ve oranlar, ilgi merkezi, şematik öğeler, ritim, uyum, perspektif, bütünlük ve renkler ” konularını öğrendiler.

Kuzey ve Güney Lefkoşa’da Fotoğraf Derneği’ne üye Kıbrıslı Rum fotoğrafçılarla birlikte öğrendikleri konulara yönelik fotopratik yaptılar.

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