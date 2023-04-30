Gargacık masal kitabının tanıtımı yapıldı

Akile Ruh’un kaleme aldığı Gargacık masal kitabının tanıtımı dün Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Verilen bilgiye göre, etkinliğe anneler, babalar çocuklarıyla, neneler ve dedeler de torunlarıyla katılım gösterdi.
Bağışkan ve Güneyli, kitapla ilgili değerlendirmelerinde, bu çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yazarı kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.
Sonrasında çocuklar da sahneye alındı ve Ruh, Gargacık masalını onlara şarkılar ve tekerlemelerle süsleyerek anlattı.Hemen sonrasında fuayede, kitaplar misafirler için imzalanarak etkinlik son buldu.