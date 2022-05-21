GAÜ Bahar Şenlikleri Yüksek Sadakat ile tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) organize ettiği Bahar Festivali, Türkiye’nin tanınmış rock gruplarından Yüksek Sadakat’in konseriyle tamamlandı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile düzenlenen 2022 Bahar Festivali kapsamında birçok etkinliğe imza atıldı.

Bu çerçevede Güzellik Yarışması, Ses Yarışması ve Kostüm Yarışmalarının yanı sıra çeşitli turnuvalar, müzik dinletisi, kişisel ve gruplar arası yarışmalar ile Uçurtma Şenliği, Tavla Turnuvası gibi çok sayıda etkinlik yapıldı. Festivalde ayrıca GAÜ Orkestralarının müzik dinletisinin yanı sıra sürdürülebilir sanat faaliyetleri, voleybol ve balon topu maçları, yaratıcı kokteyl tasarımı, sokak dansları, eskrim sanatı, savunma sanatı, kareoke yarışmaları, sokak badmintonu gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

16 Mayıs Pazartesi ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav ve ünlü oyuncu Cihan Ünal’ın söyleşisi ile GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde başlayan festivalde, GAÜ ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve Lions Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Kısa Film Yarışması” Gala Gecesi gerçekleşti ve ödüller takdim edildi.

Ayrıca festival kapsamında GAÜ Lympic’te; DJ Doğuş Kılıç ve DJ Ertan Nedim’in performansları ile GAÜ öğrencileri doyasıya eğlendi. Roham ve Jacy de festivalin diğer günü sahne alırken Eypio da hayranlarıyla buluştu.

Festival programında ünlü sanatçı Fikri Karayel’de GAÜ’lü öğrencilerle bir araya gelirken Dj Ammar Off, Goblean, Nitah, DJ Space, Blue&Tears ve Türkiye’nin köklü rock gruplarından Yüksek Sadakat ile müzik severlerin unutulmaz anlar yaşadığı kaydedildi.