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GAÜ tiyatro günleri başlıyor

GAÜ tiyatro günleri başlıyor
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GAÜ 7. Tiyatro Günleri, 12 Mart Perşembe günü başlıyor.

Tiyatro Günleri, Türkiye’den Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in oynadıkları "Profesyonel" oyunuyla başlayacak. Oyun, saat 20:00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, Tiyatro Günleri çerçevesinde 12-13 Mart’ta “Profesyonel”,  27-30 Mart tarihleri arasında GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümünün “Yalancı”, 1 Nisan Çarşamba Günü “Lal Hayal” Tiyatrosu, 3 Nisan Cuma Günü “12 Numaralı Adam”, 6 Nisan Pazartesi Günü  “Westend” Tiyatrosu, 8 Nisan Salı Günü “Ivanov” ve 9 Nisan Cuma Günü “İki Bekar”  oyunları sahnede olacak.

GAÜ 7. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunlar için koltuk numaralı biletlerin; GAÜ Kampüs Stand, Lefkoşa Monart Gallery Dereboyu ve online olarak https://biletinial.com/etkinlikleri/gau-7inci-tiyatro-gunleri?cityId=55 adresi üzerinden satışa sunulduğu ifade edildi.

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