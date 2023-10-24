Gave Oktoberfest etkinliği kültürün birleştirici özelliğine örnek oldu

Alsancak bölgesindeki prestij projelerinde yarattığı nitelikli yaşam alanları ile Kuzey Kıbrıs’ın gayrimenkul sektörüne öncülük eden Kıbrıs Developments sponsorluğunda “Gave Oktoberfest” gerçekleşti. Adanın en büyük Almanca konuşan topluluğunu iki gün boyunca Gave’nin otantik meydanında ağırlayan etkinlik, kültürel detaylar ve kaliteli eğlence ile büyük beğeni topladı.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, gerek yatırım, gerekse yaşam için Kıbrıs Developments projelerinden konut satın alanların bir konuttan daha fazlasına; özel bir yaşam tarzına sahip olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirterek, oluşan komunitenin sosyal buluşma evi olan Gave’de, birbirinden özel etkinliğin yanı sıra bu yıl ilk kez Kıbrıs Developments sponsorluğunda düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde de kültürün birleştirici özelliğinin hissettirildiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Özbirim, “2020 yılı pandemi döneminden günümüze Alman ve Almanca konuşan misafirlerimizin sürekli hale getirdikleri Gave ziyaretleri, Kıbrıs kültürünü tanıtıyor. Alman kültüründe önemli bir yere sahip olan ve sadece Münih’te kutlanan bu geleneksek festival ile birlikte Gave de samimi ve kucaklayıcı meydanında onların kültürünü selamlıyor ve tanıştırıyor” dedi.

İki gün boyunca düzenlenen Gave Oktoberfest’te otantik çadır, geleneksel yiyeceklerden pretzel ve sosisli ile özel üretilen Alman birası ve yine bu festival için önemli bir değer olan bir litrelik bira bardakları gelen ziyaretçilere kültürel detayları sundu.

Münih’ten özel olarak gelen Begvagabunden müzik grubu ilk gün, tüm ziyaretçilere eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşatırken, ikinci gün DJ Gage ile aralıksız bir şekilde dans ve eğlence devam etti.

Tüm etkinlik boyunca çocuklar için oluşturulan alanda oyunlar oynanırken, Kıbrıs Developments’ın niş markası Thatshop yine özel Oktoberfest konsepti ile ilgi çekti. Oktoberfest’e özel zencefilli kurabiyeler ve üzerine isim yazılan yaka klips detayları da Thatshop konseptinde ilgi duyulan ürünlerden oldu.

İkinci gün yine kültürel değerler göz önünde bulundurularak Gave’de ilk günden beridir Bazaar etkinliklerinde birlikte olunan yerel üreticilerin ürün standları da Oktoberfest’te yerlerini aldı.