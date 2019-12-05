Mesarya Kültür Sanat Derneği Cevdet Erzen Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Gaynanamın Aşgı”, Yeni Erenköy’de prömiyer yaptı.

Dernekten verilen bilgiye göre, oyun, 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Dikmen Gençlik Merkezi’nde; 14 Aralık Cumartesi akşamı ise Geçitkale Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyun bilinenin aksine bu kez damat ve kaynana çekişmesini ve onların birbirlerini yenilgiye uğratma çabalarını komik bir dille ve “Kıbrıs şivesi” ile anlatıyor.

Mehmet Erzen’in yazdığı oyunu, Özlem Erzen yönetiyor. Oyuncu kadrosunda ise, Seran Gür Özzağlı, Fatih Üzüm, Özlem Tire, Şehnaz Tornacı, Osman Cilasun, Ezgi Cerit, Arjin Güngör, Umut Erzen, İlgen Cerit ve Duran Tornacı yer alıyor.

Oyunun biletlerine oyun gecesi kapıda ya da 0533 865 3091 numaralı telefondan rezervasyon yaptırarak ulaşılabilir.