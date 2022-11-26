Gazeteci-yazar-şair Azizoğlu, TÜYAP Kitap Fuarı’na katılıyor

Gazeteci, yazar, şair Abdullah Azizoğlu, 3-11 Aralık’ta düzenlenecek TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2022’de kitaplarını imzalayacak.

Azizoğlu, Tilki Kitap tarafından yayımlanan “Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikâyeleri” kitabıyla, fuarın açılış günü olan 3 Aralık Cumartesi günü, 10. Salon 1016/B standında olacak.

Abdullah Azizoğlu, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan TÜYAP Kitap Fuarı’na katılarak kitaplarını imzalamanın her yazarın ve şairin gurur duyacağı bir etkinlik olduğunu belirtti.

Azizoğlu, “Pandemi sebebiyle son iki yılda açılamayan fuara ilginin bu yıl daha fazla olması beklendiği belirtiliyor. Böyle bir organizasyona beni davet eden yayınevime teşekkür ederim” dedi.