27. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali başlıyor. Gazimağusa Belediyesi’nde bugün saat 10.00’da Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ve Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısında konuşan Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, “Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin birlikte düzenlediği ve bu yıl 27.si Düzenlenen Gazimağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali gelişerek büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Önceden adı Çocuk Festivali olan bu festival bu yıl adını Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirdi. Geçtiğimiz yıllarda festival kapsamında Mektup yazma, resim yarışması, dans yarışması ve tarih avcıları yarışması vardı. Geçen yıl ise Liseler arası ses yarışması eklendi ve Türkiye tarafından da bu çalışmalar büyük ilgi gördü. Bu sene ses yarışmasının 2’si düzenleneceği festivalde gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ana hedefimiz Belediyemizin görevlerinden biri de sanatın ve sanatçının yanında olmaktır. Türkiye’den bu sene Tarık Sezer orkestrası yarışmaya katkı koyacaktır. 27. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali 23 Şubat- 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları ise konuşmasına, “27 yıldır gerçekleştirdiği tüm projeler için Gazimağusa Belediyesine ve basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği Festivalin ilk ayağı 23 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Türkiye’den bu sene Tarık Sezer ve Orkestrası 15 Mart’ta düzenlenecek olan Ses yarışmasında finale kalan 10 yarışmacı ile sahne alacak. Yarışmada gönderilecek olan SMS’ler Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanser İle Savaş Vakfı’na bağışlanacaktır. Yarışmanın amacı gençlerin yeteneklerini geliştirmek, sosyal içerikli etkinlikler düzenlemek ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.