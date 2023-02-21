Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliğiyle "Kadın/ Erkek Sirtoları" dalında yapılan Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması sona erdi.

HASDER’den verilen bilgiye göre, ülkede ilk kez düzenlenen çevrimiçi halk dansları yarışması pazar akşamı www.hasder.org sitesinde yer aşan Yarışma Sayfası üzerinden yapıldı. Kazananların halkın verdiği oyla belirlendiği yarışmada 11 bin 162 kişi oy kullandı.

HASDER tarafından koordine edilip planlanan yarışmada ödülleri LTB sağlarken, UKÜ öğrencileri ise yarışmanın çevrimiçi dijital alt yapısını hazırladı.

-Yarışma sonuçları

Yarışmanın kazananları ve ödülleri şunlardır:

Kadın Sirtoları dalında yarışan videolardaki genç çiftlerden: Melisa Havalı ve Nisan Topaloğlu, LTB- Sezer Kaşer Ödülünü (Üç bin TL); Dilay Vehbiye Aydın ve Dilan Aydın, LTB- Sadiye Destur Ödülünü (Üç bin TL);

Seden Beyit ve Nuray Baykent, LTB- Atiye Balcı Ödülünü (Üç bin TL); Tuğba Dimililer ve Seren Yücekal Moralı, HASDER Özel Ödülünü (İki bin TL).

Erkek Sirtoları dalında yarışan videolardaki genç çiftlerden: Doruk Emiroğlu ve Çağlar Abohorlu, LTB- Mustafa Serdengeçti Ödülünü (Üç bin TL); Şaban Yıldırım ve İbrahim C. Koç, LTB- Mustafa Gökçeoğlu Ödülünü (Üç bin TL); Yalçın İzhakoğlu ve Emin Ciyaslıoğlu, LTB- İbrahim Arap Ödülünü (Üç bin TL);

Yükselen Deniz ve Hasan Ciyaslıoğlu, HASDER Özel Ödülünü (İki bin TL).

Bu maddi ödüller yanında yarışmaya katılan tüm genç dansçılara birer katılım belgesi ve plaket verilecek.

-Kanol

HASDER Başkanı Kani Kanol, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“HASDER olarak her zaman olduğu gibi bir ilki gerçekleştirdik. Yarışma altyapısı ve koordinasyonu için bir yıl çalıştık, çabaladık. Ancak hiç beklemediğimiz şanssızlıklar yaşadık. Önce yerel seçimler daha sonra deprem felaketi yarışmamızı çok büyük oranda olumsuz yönde etkiledi. Gençlerin motivasyonunu kırmamak için yarışmamızı iptal etmedik ve sonuçlandırdık. Amaçlarımıza kısmen ulaşabildik. Şimdi ödül törenini de ertelemek zorundayız. Paydaşlarımızla görüştükten sonra ortak bir tarih belirleyip kamuoyuna duyuracağız. Tüm katılan gençlere, emek verenlere ve proje paydaşlarımız LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya, UKÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Müesser Nat’a katkıları için teşekkür ederiz.”