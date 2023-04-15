Gençler Çevrimiçi Sirto Yarışması ödül töreni 19 Nisan’da…

Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliğinde, “Kadın/Erkek Sirtoları” dalında sonuçlanan “Gençler Çevrimiçi Sirto Yarışması” ödül töreni çarşamba günü yapılıyor.

HASDER’den verilen bilgiye göre, ödül töreni, saat 19.30’da, Merkez Lefkoşa Konferans Salonunda yer alacak. Halk dansları alanında çevrimiçi düzenlenen ilk yarışma olan “Sirto yarışması” ödül töreni, büyük acılara neden olan deprem felaketi nedeniyle yapılamamıştı. HASDER’in planlayıp organize etttiği proje paydaşları olan LTB, para ödüllerini koyarken, UKÜ öğrencileri de yarışmanın dijital alt yapısını hazırladı.

-Yarışmayı kazanan dansçılar…

Yarışmaya katılan dansçıların videolarına halk içinden toplam 11 bin 162 kişi oy verdi.

“Kadın Sirtoları” dalındaki ödüllerin sahipleri şöyle oldu: “Melisa Havalı ve Nisan Topaloğlu, LTB- Sezer Kaşer Ödülü (Üç bin TL). Dilay Vehbiye Aydın ve Dilan Aydın, LTB- Sadiye Destur Ödülü (Üç bin TL), Seden Beyit ve Nuray Baykent, LTB- Atiye Balcı Ödülü (Üç bin TL), Tuğba Dimililer ve Seren Yücekal Moralı, HASDER Özel Ödülü (İki bin TL)

“Erkek Sirtoları” dalındaki ödüllerin sahipleri ise şöyle: “Doruk Emiroğlu ve Çağlar Abohorlu, LTB- Mustafa Serdengeçti Ödülü (Üç bin TL), Şaban Yıldırım ve İbrahim C. Koç, LTB- Mustafa Gökçeoğlu Ödülü (Üç bin TL), Yalçın İzhakoğlu ve Emin Ciyaslıoğlu, LTB- İbrahim Arap Ödülü (Üç bin TL), Yükselen Deniz ve Hasan Ciyaslıoğlu, HASDER Özel Ödülü (İki bin TL).”