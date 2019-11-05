Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğundan temsiliyet

Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, ülkeyi Çanakkale’de gerçekleşen 2. Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali’nde temsil ederek yurda döndü.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Kuzey Osetya, Gürcistan, İran, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’nın da katıldığı uluslararası festivalde, KKTC’yi Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu temsil etti.

Festivalde birbirinden güzel danslarını icra eden ekip, ülke kültürü, dansları ve müziklerini sergiledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, böylesi uluslararası festivalleri önemsediklerini belirterek, gençlerin kişisel gelişimleri ve vizyonlarının gelişmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Ülke tanıtımı açısından da uluslararası festivallerin önemine vurgu yapan Eren, 15 farklı dünya ülkesinden gençlerin bulunduğu bir organizasyonda ülke gençlerinin birer fahri tanıtım elçisi olduklarını ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi.

Eren, festivale katılan tüm gençleri, eğitmenleri ve yöneticileri kutladı.