Genco Erkal, Nazım Hikmet şiirlerini Dome Otel’de seslendirecek.
Dome Otel’den yapılan açıklamaya göre, “Üretenlerin yönettiği Dome Otel emekçilerine destek amacıyla” düzenlenecek etkinlik 3 Kasım Pazar akşamı gerçekleşecek.
Genco Erkal’ın piyano eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan performansı saat 19.00’da başlayacak.
‘Nazım Hikmet Şiirleri ile Genco Erkal’ etkinliği halka açık ve ücretsiz olacak.
Genco Erkal, Nazım Hikmet şiirlerini seslendirecek
Genco Erkal, Nazım Hikmet şiirlerini Dome Otel’de seslendirecek.
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