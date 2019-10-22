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Genco Erkal, Nazım Hikmet şiirlerini seslendirecek

Genco Erkal, Nazım Hikmet şiirlerini seslendirecek
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Genco Erkal, Nazım Hikmet şiirlerini Dome Otel’de seslendirecek.
Dome Otel’den yapılan açıklamaya göre, “Üretenlerin yönettiği Dome Otel emekçilerine destek amacıyla” düzenlenecek etkinlik 3 Kasım Pazar akşamı gerçekleşecek. 
Genco Erkal’ın piyano eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan performansı saat 19.00’da başlayacak.
‘Nazım Hikmet Şiirleri ile Genco Erkal’ etkinliği halka açık ve ücretsiz olacak. 

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