Gezici Sinema Kamyonu yarın Güzelyurt ve Lefke'de

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’ iş birliğinde ve Kültür Dairesi organizasyonuyla KKTC’ye getirilen Gezici Sinema yarın gösterimlerine Güzelyurt’ta devam edecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında KKTC’ye getirilen TC Sinema Genel Müdürlüğü’nün Gezici Sinema Kamyonu gösterimlerine devam ediyor.

İlk gösterimini, 18 Ekim Çarşamba günü, Tatlısu’da Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan ile Tatlısu Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala’nın da izlediği Gezici Sinema, gösterimlerine yarın Güzelyurt ve Lefke’de devam ediyor.

Gezici Sinema Kamyonu, 27 Ekim Cuma günü Girne bölgesinde son gösterimini de yaparak adadan ayrılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin desteğiyle, Tatlısu, Güzelyurt ve Lefke belediyeleri’nin katkılarıyla yapılan gösterimler halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

Gösterim programının detayları hakkında Kültür Dairesi’nden bilgi alınabileceği belirtildi.

Gösterilecek filmler şöyle:

“Yönetmenliğini Özhan Eren’in yaptığı Çanakkale Son Mektup, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Kelebeğin Rüyası, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Kırımlı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı Annemin Yarası, yönetmenliğini Derviş Zaim’in yaptığı Balık, yönetmenliğini H. Sinan Güngör ve Hakan Bol’un birlikte yaptığı Aslan Hürkuş, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı Köstebekgiller Perili Orman, yönetmenliğini Burhan Gün’ün yaptığı Renkli Balık ve yönetmenliğini İsmail Fidan’ın yaptığı Rafadan Tayfa.”