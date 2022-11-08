Girne Belediyesi Bandabuliya’da Çocuk Hakları Şenliği düzenliyor

Girne Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Bandabuliya’da 19 ve 20 Kasım’da etkinlikler düzenliyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikler, 19 Kasım Cumartesi saat 10.00 da başlayacak.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında amaçlarının çocukları eğlendirmek ve hakları konusunda bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

Güngördü, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların eşit, özgür, barış içinde yaşaması gerektiğini ifade etti.

Belediye olarak çocuklar için Türkçe, İngilizce, satranç, bilgisayar, dans, tiyatro ve resim kursları düzenlediklerini ifade eden Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin psikolojik ve sosyolojik destek sağladığını da kaydetti.