Girne Belediyesi çocuk sanat kursları şubat ayı boyunca devam edecek

Girne Belediyesi’nin çocuk sanat kurslarının şubat ayı boyunca ara vermeden devam edeceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi çocuk sanat kursları Şenol Özdevrim ile Kovid-19’a karşı alınan önlemlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Her cumartesi günü, Girne Belediyesi Kültür Merkezinde, 5-8 ve 9-13 olmak üzere iki farklı yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen sanat kursları, çocukların yaratıcılıklarını kullanarak, sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini hedefliyor.

Kurslar hakkında bilgi veren yetkililer, çoğu zaman grupça yapılan çalışmalarda çocukların birbirlerinden etkilenerek yeni fikirleri paylaşmayı ve yeteneklerinin farkına varmayı öğrendiklerini belirterek, Girne Belediyesi’nin çocuk sanat kurslarının şubat ayı boyunca ara vermeden devam edeceğini kaydettiler.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de açıklamada, “Sanat, çocukların ufuklarını genişletir ve onların daha derinlemesine düşünmelerini sağlar. Bu süreçte birbirleriyle etkileşim ve yeni fikirlerin paylaşımı ile sosyalleşmelerine çok önemli katkı sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Güngördü, “Sanatın aynı zamanda en etkili öğrenme araçlarından biri olduğunu ve sanatın öğrenme gücünü arttırdığını bilimsel olarak da biliyoruz. Bu nedenle çocukların hayatlarına önemli etki yaratmak, keyifli ve zevkli zamanlar geçirmeleri sağlamak adına kurs ve atölye çalışmalarımızla çocuklarımıza her türlü imkanı sunmaktayız ” dedi.