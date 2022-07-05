Girne Belediyesi Gençlik Platformu Seramik Atölyesine katıldı

Girne Belediyesi Gençlik Platformu üyesi gençler, ARUCAD Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atelier Arkın Seramik Atölyesi'ne katıldı.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölge üniversitelerinin de destek vererek, çeşitli atölye ve eğitimlerle katkı koyduğu Gençlik Platformu faaliyetleri çerçevesinde platforma üye olan gençlerin aktif ve keyifli bir yaz geçirmesinin planlandığı bildirildi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Girne Sosyal İşler Şubesi'nin düzenlediği çocuk atölyelerinin yoğun bir katılımla sürerken, Girne Belediyesi Gençlik Platformunun da her geçen gün artan üye sayısıyla bölge gençlerine ücretsiz, sanat atölyeleri, geziler, spor etkinlikleri ve eğitimlerle yaşamlarına katkı koymayı hedeflediğini söyledi.

Kadıoğlu, bu süreçte bölge üniversitelerinden de destek aldıklarını ifade ederek, tüm gençleri geleceklerinin şekillenmesine katkı koyacak platforma katılmaya davet etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yerel yönetimlerle, üniversitelerin işbirliklerinin önemine işaret ederek, bunun topluma yansımasının çok değerli olduğunu söyledi.

Güngördü, ARUCAD Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atelier Arkın yönetici ve eğitmenlerine düzenlenen atölye nedeniyle de teşekkür etti. Güngördü, herkese eşit imkanlar sunma prensibiyle ücretsiz düzenlenen, tüm çocuk ve gençleri kucaklayıcı faaliyetlere devam edeceklerinin altını çizdi.