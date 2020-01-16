Girne Belediyesi Tiyatro Günleri

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, Ayşin Yeşim Çapanoğlu’nun oynadığı ve Melisa Aslı Kılan’ın yönettiği “Frida” isimli oyunla devam etti.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmasında; Ocak, Şubat ve Mart aylarında Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun 12 tiyatro oyununa ev sahipliği yapacağını belirterek, birbirinden güzel ve önemli oyunların mutlaka izlenmesi gerektiğini söyledi.

Tiyatro Günleri, 21 Ocak’ta “Veda Değil, Merhaba” isimli oyunla devam edecek.

20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden ( 0392 8152118/101) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.