Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı oyunuyla turnede

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelediği “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyunu turneye başladı. Turne kapsamında oyunun ilk gösterimi 29 Nisan Cumartesi akşamı Güzelyurt’ta sahnelendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun, 13 Mayıs Cumartesi günü Mağusa Belediyesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.30'daki gösterimle devam edecek.

-Oyunun konusu…

“Hikâye Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezlenir. Günlük formatında yazılan hikâye, baş kahraman Popriçin'in deliliğe doğru gidişini anlatır. Yaşadığı sıkıcı ve tekdüze hayata bir de müdürünün kızına duyduğu aşk eklenince içinde bulunduğu girdap iyice büyür. Aksenti İvanoviç Popçirin'in baskıcı sistemde boyun eğmeme çabaları ve yaşadığı psikolojik gel-gitler kendisini İspanya Kralı sanmasına kadar devam eder ve akıl hastanesine kapatılmasıyla son bulur.”

-Turne programı…

"Bir Delinin Hatıra Defteri"nin sahneleneceği yer ve tarihler şöyle:

13 Mayıs Cumartesi- Gazimağusa Belediyesi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi.

16 Mayıs Salı- Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Erol Avgören Kültür Merkezi

20 Mayıs Cumartesi- Lefke Belediyesi, Kültür Merkezi

28 Mayıs Pazar - İskele Belediyesi, İskele Atatürk Kültür Merkezi

Tüm oyunların başlangıç saatinin 20.30 olduğu, bilgi ve rezervasyon için 0533 821 21 44 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.