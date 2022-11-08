Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan 25'inci yıl konseri

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 14 Kasım ve 21 Kasım Pazartesi akşamı, saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda 25’inci yıl konserini düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleşecek konserin, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 57’nci konseri olduğu kaydedildi. Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere, tüm müzikseverler davet edildi.

Arif Sami Toker bestelerinin seslendirileceği 25. Yıl konserinde, koro şef İhsan Gürel yönetiminde sahne alacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediyenin Türk Sanat Müziği Korosu’nun 25 yıldır, özveri ve emek ile amatör bir şekilde profesyonel bir anlayışla çalışarak, fedakarlık yaparak, bu günlere ulaştığını söyledi. Bu konsere katkı koyan herkese teşekkür eden Güngördü, tüm müzikseverleri konseri dinlemeye davet etti.

Konser gecesi koroda emeği geçen şef, koristlerin ve müzisyenlerin de onurlandırılacağı gecenin davetiyelerini, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında, danışmadan temin edebilirsiniz.