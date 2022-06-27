Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri kapsamında bilim atölyesi yapıldı

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri kapsamında, Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda Bilim Atölyesi gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Science for Kids Direktörü Simge Davulcu Koordinatörlüğünde yapılan atölye kapsamında, çocuklar bilim dolu bir gün yaşadı.

Yaratıcılıkla bilimin birleştiği etkinlikte, çocuklar bilim dünyasını keşfetme olanağı bulurken, çeşitli deneylerle gözlemleme fırsatını buldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nin yaz boyunca sürecek yoğun bir programla hazırladığı atölyeler kapsamında, çocukların tatillerini eğitici faaliyetlerle geçirmelerine olanak sağlanacağını söyledi.

Güngördü, çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmenin önemine işaret ederek, belediyenin de bu kapsamda yeni projeler hazırladığını kaydetti.

Güngördü, Bilim Atölyesi'nin gerçekleşmesine destek veren Science for Kids Direktörü Simge Davulcu'ya ve bu etkinliklerle çocukları buluşmasına katkı koyan Girne Belediyesi Sosyal İşler personeli ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

-Girne Belediyesi yaz tatili çocuk atölyeleri temmuz programı şöyle:

5 Temmuz 2022 Barınak Ziyareti (Girne Belediyesi Hayvan Barınağı, 7-8 Temmuz 2022 Plaj Oyunları (Kervansaray Halk Plajı), 18 Temmuz Renkli Makarna Atölyesi (Sosyal Yaşam Merkezi), 19 Temmuz Resim Atölyesi Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı, 26 Temmuz 2022 Takı Atölyesi (Sosyal Yaşam Merkezi), 28 Temmuz 2022 Çim İnsan Atölyesi (Sosyal Yaşam Merkezi).