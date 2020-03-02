Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri devam ediyor

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri yarın “Kondela'nın Sessizliği” oyunuyla devam edecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Asuman Çakır Balkonda Sanat Prodüksiyon’un sahneleyeceği oyun için biletler Girne Belediyesi’nden (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri Çarşamba günü “Buzlar Çözülmeden”, 10-12 Mart’ta “Kadın”, 24 Mart’ta “Memurin Faslı” ve 26 Mart’ta “Deli” oyunuyla sürecek.