Girne'de "Gençlik atölyesi"

Girne Belediyesi ve Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) iş birliğinde “Mesafeni koru, yaşama katıl” sloganı ve “üretim” temasıyla ücretsiz gençlik atölyesi düzenleniyor. Atölyeye katılım için son başvuru tarihi 13 Temmuz.

Belediyeden verilen bilgiye göre, atölye çalışmaları 14 Temmuz’da başlayacak, bir aylık atölye çalışmaları pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Bu nedenle atölyeye sınırlı sayıda kişi kabul edilecek.

Bilgi, internet ya da 0533 879 95 95 ve 0392 815 07 68 numaralı telefonlar üzerinden alınabilecek, kayıtlar da bu şekilde yapılabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, “Yeni koşulları da dikkate alarak, belirlenen kurallar ve kısıtlamalar çerçevesinde yaz için program düzenledik. ‘Üretim’ temasıyla gerçekleştireceğimiz atölye çalışmaları, gençleri geleceğe hazırlamak için önemli bir yatırım. Üretim konusu özellikle bu süreçte daha da önem kazandı" dedi.