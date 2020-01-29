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Girne'de karma sergi

Girne'de karma sergi
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Girne Belediyesi tarafından restore edilen Girne Müzesi, “Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor” temalı “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi, Cuma günü açılacak ve 7 Şubat’a kadar sürecek. 

Sergide, Ali Erol Soytaç, Ayşe Rabo, Batu Gündal, Bedia Kale, Fügen Koru, Güner Pir, Hasan Eminağa, Hikmet Uluçam, İpek Denizli, Nilgün Güney, Özlem Ekinci, Rauf Ersenal, Salih Çizel, Serhat Selışık, Sevcen Çerkez, Sevim Erdal ve Şenol Özdevrim’in eserleri yer alacak.

Sergi hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında cumartesi günü ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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