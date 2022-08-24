Girne Kültür Sanat Günleri Işın Karaca konseriyle başladı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 10’uncu Girne Kültür Sanat Günleri dün akşam Işın Karaca konseriyle başladı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Karaca Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu yılki sloganın, “Sanat, Barış ve Hoşgörü” olduğunu belirten Güngördü, “Sanatın barışa, hoşgörüye ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konser sonrasında Işın Karaca’ya ve katkılarından dolayı Les Ambassadeurs Hotel’e teşekkür etti.

Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında, 6 Eylül Salı Mustafa Ceceli; 22 Eylül Perşembe Leman Sam; 12 Ekim Çarşamba Kolpa konser verecek.

100 TL olan konser biletleri, mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebilecek. Mustafa Ceceli konseri Les Ambassadeurs Hotel katkılarıyla gerçekleştirilecek.