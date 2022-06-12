Girne’de portre karikatür çalışması etkinliği

21.Uluslararası Zeytin Festivali 2022 kapsamında düzenlenen “11. Uluslararası Karikatür Yarışması” için Girne’ye gelen misafir karikatürcüler Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda portre karikatür çalışması yaptı.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, vatandaşlar, turistler ve genç çizerler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliği ziyaret eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, karikatür sanatçılarını kutladı.

Portre karikatür çalışması etkinliğinde Spiro Radulovic (Sırbistan), Marian Avramescu (Romanya), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Saeed Sadeghi (İran), Aşkın Arancıoğlu (Türkiye), Sevda Deniz Anıl (Türkiye), Ali Rastroo (İran), Mehmet Selçuk (Türkiye) yer aldı.

11.Uluslararası Karikatür Yarışması, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından düzenleniyor.