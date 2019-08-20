Girne’de Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri devam ediyor

Girne Belediyesi, Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri devam ediyor. Etkinlikler kapsmaında , bugün, Karaoğlanoğlu Antis Belediye Plajında , çocuklara öynelik seramik atölyesi düzenlendi. 6-13 yaş çocuklara yönelik Seramik Atölyesine katılan çocukalr, seramik sanatıyla ilgili sanatçı hasan Eminağa’dan bilgi alarak, çamurla uğraşarak, güzel bir gün geçirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şubat ve yaz tatillerinde Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin organize ettiği bu tür etkinliklerin önemine işaret ederek, çocukların tatillerini doğa, spor, kültür ve sanatla iç içe geçirmelerine olanak sağladığını söyledi.

17 Temmuza başlayan Girne Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Atölyeleri hakkında bilgi veren Güngördü, etkinliklerin bugün seramik atölyesiyle devam edeceğini dile getirdi. Bu yıl belediyenin çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini ve yarın gerçekleşecek resim atölyesiyle son bulacağını ifade eden Güngördü, çocuklar ve gençlerin, sanata spora ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Konuşamanın ardından , seramik sanatçısı Hasan Eminağa çocuklara, seramik sanatı hakkında bilgi verdi.