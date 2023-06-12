“Gölgem ve Ben” kitap tanıtım etkinliği yapılacak

Yazar Ayla Kahraman’ın öykü kitabı “Gölgem ve Ben”in tanıtım etkinliği, çarşamba günü saat 18.30’da Işık Kitabevi’nde yapılacak.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran Çarşamba günü saat 18.30’da Işık Kitabevi’nde yer alacak kitap tanıtım etkinliğinde konuşmacılar, Ayla Kahraman, Ali Baturay ve Fatma Akilhoca olacak.

Açıklamada, “Bireyin varoluşsal sancılarının estetik bir boyut kazanarak varlık alanı kazandığı öykülerde, okur farklı bir gerçeklikle tanışıyor. Yaratılan karakterlerin iç dünyalarının gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatıldığı öyküler, gerçeküstü bir içeriğe bürünerek okuyucuda sarsıcı bir etki bırakıyor. Kitaba adını veren Gölgem ve Ben öyküsünde ise yazar, gölgesi tarafından terk edilen bir karakterin gölgesini takip etmesi sonucu kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini konu alıyor” denildi.