Gönyeli'de "Manga" rüzgarı

Gönyeli Gençlik Festivali, Türkiye’nin ünlü gruplarından Manga konseriyle başladı.

Festival süresince Lütfiye Özipek, Fikri Karayel ve Sertap Erener’in de aralarında olduğu sanatçılar konser verecek.

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli festivalin açılış konuşmasında büyüyen ve gelişen kent olan Gönyeli’de adanın her yerinden gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Gençlerin enerjisi Gönyeli’yle birleştiği zaman bu kent dünyaya ses veriyor” dedi.

Benli, festivalin açılış konuşmasında 14 yıl boyunca altyapı çalışmalarında çok çalıştıklarını ve bu çok zorlu süreci tamamladıklarını ifade etti.

Bundan sonraki süreçte gençlere ve kültür sanata çok daha fazla yatırım yapacaklarını, insan odaklı projelerle ilerleyeceklerini ifade eden Benli, festivaldeki asıl amaçlarının da Gönyeli ile gençlerin enerjisini buluşturmak olduğunu belirtti.

Benli, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı dolduran gençlere teşekkür ederek bu bir hafta boyunca gönüllerince eğlenmeleri temennisinde bulundu.

FESTİVAL PROGRAMI

22 Ekim Salı festivalin ikinci gününde saat 19:00’da Dj Bora’nın performansı yer alacak; 20.00’de Gramofon, 21.00’de Fikrican Kayıkçı; 22.00’de ise Gizem Akbil sahne alacak.

23 Ekim Çarşamba günü Dj Haşim Volkan’ın performansı yanı sıra Positrone sahneye çıkacak ve gecenin finalini 21.00’den itibaren Lütfiye Özipek yapacak.

24 Ekim Perşembe günü Mr. Joker’in performansıyla başlayacak etkinliklerde Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel sahne alacak.

Festivalin sona ereceği 25 Ekim’de önce Dj Behiç’in performansı yer alacak ve saat 21.00’de Sertap Erener sahneye çıkacak.

Fotoğraf sergisi, paten, bisiklet, yoga gibi etkinlikler ve sokak sanatçıları konseri, ayrıca indirimli satışlar da festival alanında olacak.