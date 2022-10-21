Gönyeli Gençlik Festivali başladı

Gönyeli Gençlik Festivali, dün akşam başladı.

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Gençlik Festivali yarın akşam tamamlanacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, “Üreten Gençler” stantları da bu yıl Gönyeli Gençlik Festivali’nde yerini aldı.

Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’ndeki yetenekler de yeniden halkla buluşarak şarkılarını seslendirdi.

-Gençler Osman Tuğsal ve Evan ile coştu

Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde ilk gün ülke sanatçıları sahnedeydi. Gönyeli Belediye Bulvarı’nda saat 16.00’da başlayan festivalde 18.00’de Üreten Gençler Konserler – Gönyeli SAM ve Gönyeli Sanatçıları sahne performansları yerini aldı.

Saat 19.00’da DJ Coşkuner canlı yayın ile festival alanındakilere keyifli anlar yaşattı.

Ardından Osman Tuğsal sahne alarak yüzlerce gençle birlikte şarkılarını söyledi. Saat 22.00’de ise gecenin kapanış konserinde Ahmet Evan gençlerle birlikte coştu.

-Ece Seçkin bu akşam festivalde olacak

Gönyeli Gençlik Festivali’nin ikinci günü olan bugün ise Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ece Seçkin şarkılarını gençlerle birlikte Gönyeli’de söyleyecek. Konser öncesinde yine DJ canlı yayını olacak.

Saat 20.30’da ülkenin sevilen sanatçılarından Fikri Karayel, 21.30’da ise Ece Seçkin sahnede alacak.

-Festival Programı

Bu akşam:

Saat 17.00 Canlı yayın sunucu Bora Çelik

Saat 19.00 Yolların trafiğe kapatılması

Saat 20.30 Konser: Fikri Karayel

Saat 21.30 Konser: Ece Seçkin

Saat 22.00 – 23:45 DJ performans

22 Ekim 2022 Cumartesi

Saat 13.00-17.00 10 yaş ve altı çocukları için Bisiklet Eğlence ve Beceri Parkuru

Saat 14.00 – 19.00 Radyo Juke canlı yayın sunucu Eda Kandulu / DJ performans

Saat: 17.00 Erbulut jimnastik gösterisi

Saat 18.00 yolların trafiğe kapatılması

Saat: 18.00 Freestyle Slalom Paten Show – Akan Zeki

Saat 18.20 Powerfit Kangoo jumps gösterisi

Saat 18.30 Seyyah Dance Project Gösterisi

Saat 19.30 Egoin

Saat 20.30 Oneblood

Saat 21.30 EYPİO

Saat 23.00 – 23.45 DJ performans