Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi, etkinlikleri sürüyor

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi, Gönyeli’deki vatandaşların sanatla iç içe hayatlarını sürdürmesi adına etkinlik ve çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yarın yeni bir etkinlikte temel fotoğrafçılık kursiyerleri, resim kursiyerleri ve seramik kursiyerleri yaptıkları eserlerini sergileyecek.

Sergi açılışları öncesinde saat 17.30’da Arman Ratip piyano dinletisi sunacak. Ardından ise kursiyerler sertifikalarını alacak ve sergi açılışları yapılacak.

Kokteyl eşliğinde yapılacak etkinliklere tüm halk davet edildi.