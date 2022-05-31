Gönyeli’de “Çocuk Şenliği” düzenleniyor

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Gönyeli Belediyesi Çocuk Şenliği” yarın başlıyor.

Gönyeli eski belediye hizmet binası önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlik, Gönyeli Yalçın Park’ta devam edecek.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli 13. Çocuk Şenliği, Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The American Future College, Minik Dahiler, Maya kids, Neşe Yuvam, 9 Eylül ilkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa işbirliği ile gerçekleşecek.

4 Haziran’da düzenlenecek uçurtma etkinliği de saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda olacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Bisikletli Gönyeli 4. Halk Sürüşü” de aynı gün, saat 16.30’da Belediye Bulvarı’nda başlayacak.