Gülsen Tuncer KKTC’de sanatseverlerle buluştu

Birinci sanat İle İpek Denizli sanat evinin ektikiliği çerçevesinde Birinci plaza Kıbrıs Genç Tv binası Meral Tekin Birinci salonunda 27 Mart dünya tiyatro günü etkinlikle kutlandı.

27 Mart dünya tiyatro günü etkinliği vesilesi ile ünlü tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer Kıbrıs'a geldi ve sanatseverlerle buluştu …

Sunuculuğunu Ertaç Hazer’in yaptığı etkinliğe Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel’in Eşi Zerrin Üstel, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, İpek Denizli Sanat Evi Direktörü İpek Denizli, etkinlik koordinatöreü Feyazan Korur, Ünlü Tiyatro Oyuncusu Gülsen Tuncer’in Eşi Engin Ayça, Artshop Yayın Evi’nin Sahibi Vedat Akdamar ve bir çok sanat sever katıldı.

Etkinliğin açılışında 6 şubat asrın felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

İpek Denizli sanat evi direktörü etkinlikte yaptığı konuşmada etkinliğin oluşum sürecinden bahsetti ve Gülsen Tuncer’e etkinliğe katılmasından dolayı teşşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre günün anlam ve önemi dolayısıyla konuşam yaptı. Töre tiyatro seyretmenin her insanın yaşamtarzı içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin devamında Feyzan Korur moderatörlüğünde soru cevap kısmına geçildi. Ülkesi için çalışan kişilerin birbirinden farkı olmadığını vurgulayan Gülsen Tuncer çok çalışmanın önemini vurguladı.

Tiyatronun biricikliğini ve diğer dallardan daha farklı olduğunu vurgulayan Tuncer Tiyatronun her zaman izleyende farklı etki yarattığını vurguladı.

Günsel Tuncerin eşi Engin Ayça’da konuşmasında sanatçının değerli olması için özgün ve özel olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmalar sonrası Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Günsel Tuncer’e Yaşam Boyu Meslek Yüksek Onur Ödülünü takdim etti.

Etkinlikte ayrıca Dünya Tiyatro günü olması nedeni ile tiyatroya emek vermiş sanatcılar; Doğan Erçağ, Çetin Özen, yaşam boyu meslek hizmet onur ödülünü Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’den Birinci medya Kurucu başkanı ve Birinci Sanat’ın Genel Kordinatörü Ertan Birinci’den aldılar.

Birinci Medya Kurucu Başkanı ve Birinci Sanat’ın Genel Kordinatörü Ertan Birinci etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada böylesi önemli bir günde, böylsei önemli bir etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu. Birinci bu tür organizasyonları saygı ve teşekkürlerini sunmak için gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve gece tamamlandı.