Piyanist Ayşegül Sarıca anısına düzenlenen Gülsin Onay 3. Piyano Festivali dün akşamki resitalle tamamlandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay’ın Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki resitalini çok sayıda müziksever dinledi.

Onay’ın isteğiyle piyano yarışması B kategorisinde birinci gelen Hasan Minalay da gecede sahne alarak mini bir konser verdi.

-Dereceye girenler

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler içinse resital öncesi ödül tören düzenlendi.

Buna göre, 18-25 yaş arası A kategorisinde Göktuğ Cameron Sevinç üçüncülük ödülüne layık görüldü. 12-17 yaş arası B kategorisinde Hasan Minalay birinci, Çağan Tolga Afacan ve Desen Hürdeniz ikinci, Antonio Sebastian Hughes ve Sylvana Isabella Hughes üçüncü oldu.

8-11 yaş arası C kategorisinde birincilik ödülünü Viktoriya Alpsaran , üçüncülük ödülünü Laren Kırmızıgil aldı.

Jüri Özel Ödülü’ne Çağan Tolga Afacan, DAÜ Özel Ödülü’ne Maximo Assa, Ayşegül Sarıca Özel Ödülü’ne Göksu Sungurtekin, Gülsin Onay Özel Ödülü’ne Nazra Erciyas, KPKD Özel Ödülü’ne Nazra Öztüren ve Juri Teşvik Ödülü’ne Mustafa Diner layık görüldü.