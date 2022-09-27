Güzel sanatlarla ilgili dernekler yardım için 18 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek

“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2022 yılında yapılacak maddi yardımlar için, ilgili derneklerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri adına başvuru süresiyle proje ve etkinlik gerçekleşme süresi uzatıldı.

Kültür Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, her iki tarih de dahil olmak üzere, 4 – 18 Ekim 2022 tarihleri arasında, Kültür Dairesi’nde müracaat kabul edilecek.

Müracaatlar Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-15.30 saatleri arasında ve Perşembe günü de 09.00-17.00 saatleri arasında randevu alınarak yapılacak. Faaliyetlerini 23/2016 Dernekler Yasası altında yürütmekte olan ve ilk tescil tarihinden başlayarak 2 yılını doldurmuş dernekler başvurabilecek.

Dernekler, 1 Haziran 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları en fazla iki proje ile başvurabilecek ve bu projelerden sadece bir tanesi yurt dışında gerçekleştirilmek amacıyla sunulabilecek.

Projelerin hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulacak tüm bilgi ve detaylar Başvuru Rehberi 2022’de belirtildi.

Başvuru Rehberi 2022, Başvuru Formu 2022 ve Proje Kabul Formu 2022 Kültür Dairesi’nin kulturdairesi@yahoo.com adresinden e-posta yoluyla ve Daire’den temin edilebilecek.