Güzelyurt Portakal Festivali 28 Haziran’da başlıyor

42. Güzelyurt Portakal Festivali bu yıl 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Çeşitli kültür ve sanat etkinliğinin yapılacağı festivalde, konser verecekler arasında Edip Akbayram, Mehmet Erdem ve Athena da bulunuyor.

Güzelyurt Belediyesi, Portakal Festivali’yle ilgili bilgi vermek amacıyla Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve YDÜ Güzelyurt Dispanseri Sorumlusu Mutlu Atasayan birer konuşma yaptı.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonu 42 yıl aralıksız sürdürmenin önemine işaret ederek, her yıl ziyaretçi sayısını artırarak bu boyutlara taşımanın kolay olmadığını, bunun fedakarlık ve emeğin ürünü olduğunu kaydetti.

Özçınar, “Bölgemizin simgesi olan narenciye ürününü ön plana çıkarabilmek ve tüketim alışkanlığını artırabilmeye yönelik olarak hasat sezonu sonunda organize ettiğimiz Festivalin ulaştığı boyut ve marka değerinin büyüklüğü bizleri gururlandırmaktadır” dedi.

Festivalin gönüllü olarak katılanlar ve sponsorların desteğiyle bugünkü boyutlarına ulaştığını vurgulayan Özçınar, Festival Markası seçilen Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında gerçekleştirilen organizasyonların hem bölgeye bir canlılık getirdiğini hem de bölge dışından birçok ziyaretçiyi ağırladığını hatırlattı.

Özçınar, bu yıl festivalde yer alacak etkinliklerde değişiklik yapıldığını, sponsor bulamadıkları spor etkinliklerine festival kapsamında yer veremeyerek, sadece Klasik Araç Slalom Yarışlarını gerçekleştireceklerini belirtti.

Turizme katkı sağlayan bu tür organizasyonların her bölgede gerçekleştirilmesini temenni eden Özçınar, Güzelyurt Portakal Festivali'nin 42 yıl aralıksız sürdürülmesinde olanak veren herkese teşekkür etti.

ATASAYAN

YDÜ Güzelyurt Dispanseri Sorumlusu Mutlu Atasayan ise, 42. Güzelyurt Portakal Festivaline sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve Dispanseri açıldığı günden beri belediyeyle sıkı işbirliği içerisinde olduklarını, tüm sosyal sorumluluk projelerinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

ORGANİZASYON VE ETKİNLİKLER… FESTİVAL KORTEJİ CUMA GÜNÜ…

42. Güzelyurt Portakal Festivali 28 Haziran Cuma günü saat 19.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak. Binlerce insanın katılımı ile şölen ve karnaval havasında geçmesi beklenen kortej, ülkeye gelen kardeş belediye temsilcileri, okullar, kültür ve sanat dernekleri, kurum, kuruluşlar, spor kulüpleri ve animatör ekiplerin katılımıyla gerçekleşecek.

Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayıp, Amfi Tiyatro’da sona erecek kortej süresince 2 ayrı noktada Mongolian Circus’un Gösterileri yer alacak.

AÇILIŞ TÖRENİ

42. Güzelyurt Portakal Festivali Açılışı, protokolün katılımıyla saat 20.30’da Amfi Tiyatro’da yapılacak. Açılış sonrası Amfi Tiyatro’da Halk Dansları, Festival Meydanı’nda Bando Gösterisi, Festival Gösteri Merkezi’nde Halkdansları ve Mongolian Circus Grubunun canlı performansları yer alacak.

PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU DAĞITIMI

Her yıl olduğu gibi 42. yılda da yaklaşık 40/50 ton portakal ve her gece binlerce bardak portakal suyu ücretsiz olarak Belediye tarafından oluşturulacak standarda halka dağıtılacak.

SAĞLIK HİZMETİ

42. Güzelyurt Portakal Festivali dolayısı ile Yakın Doğu Hastanesi ile işbirliği anlaşması imzalandığı bilgisi de verilen basın toplantısında, işbirliği anlaşması kapsamında, Yakın Doğu Hastanesi’nin, Festival süresince park içerisinde oluşabilecek ani rahatsızlıklarda, ilk müdahaleyi yapabilmek amacı ile bir stant oluşturacağı ve ambulans hizmeti koyacağı, ayrıca 42. Yıl dolayısı ile Güzelyurt Belediyesi, Sosyal Hizmet Birimi üyesi 100 kişiye kendi tesislerinde ücretsiz check-up hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

KONSERLER

Türkiye’den gelen ve ülke sanatçılarının katılımları ile konserler organize edilen festivalde, 1 Temmuz’da Edip Akbayram, 3 Temmuz’da Mehmet Erdem ve 7 Temmuz’da Athena Konserleri yer alacak. Ayrıca, 4 Temmuz’da yerel sanatçılarımız Cem Karaca’yı anma gecesinde unutulmaz şarkıları seslendirecek.

SPORTİF ETKİNLİKLER

Güzelyurt Portakal Festival’inde büyük ilgi gören Tavla Turnuvası 29 ve 30 Haziran tarihlerinde Festival Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Con Kahve sponsorluğundaki Turnuvada ilk üçe giren yarışmacıya para ödülü verilecek. Yine Festival kapsamında organize edilen Klasik Araçlar Slalom Yarışları Arena Speed Way sponsorluğunda 30 Haziran Pazar günü Arena Speed Way’de yapılacak.

İNDİRİM ŞÖLENİ VE MEYDAN KONSERİ

3 Temmuz Çarşamba günü Kent Merkezinin yolları trafiğe kapatılacak ve meydanda stantlar kurulacaktır. Güzelyurt esnafının yapacağı indirimden tüm vatandaşlar yararlanabilecek.

Aynı gün Türkiye’nin sevilen seslerinden Mehmet Erdem, Kapalı Çarşı Meydan’ında sevenleriyle buluşacak.

ÇOCUK ŞENLİĞİ

Festivalde, çocuklar için de program hazırlandı. Birçok yiyecek ve içecek, çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca oyun ve eğlence stantları oluşturulup, çocukların ücretsiz olarak doyasıya eğlenmesi sağlanacak. Tüm standların ücretsiz olduğu etkinliklerde, Via Çocuk Grubu ile Çitlenbik Abla sahne alıp, çocuklar için performans sergileyecekler. Aynı gün ilköğretim kurumlarının sahne performansları icra edilecektir.

SOSYAL PROJELER

Sosyal projelerle ilgili verilen bilgiler ise şöyle:

“a. Festival maskotu, narenciye tüketimini artırmak için, çeşitli sloganlarla park alanında yerlerini alacaklar ve bizlere narenciyenin faydalarını göstereceklerdir.

b. Sosyal Hizmet Birimi Üyelerine Akşam Yemeği: Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi üyesi 60 yaş ve üzeri 2000 kişiye Festival süresince ücretsiz akşam yemeği ikram edilecek ve etkinlikleri izlemeleri sağlanacaktır. Evlerinden Belediye araçları ile alınacak olan üyeler, gece sonunda yine aynı araçlarla evlerine bırakılacaktır.

c. Yöresel Yiyecek ve El İşleri yapan kişilerin, Festival süresince ve İndirim Şöleninde satış yapabilmeleri için ücretsiz stant yeri verilecektir.

d. Gençler İstihdam: Festival ciddi anlamda sosyal boyutları ile her yaş grubunu olumlu yönde etkilemektedir. Üniversite ve lise öğrencileri Festival süresince istihdam edilip, organizasyonlar içerisinde yer almaktadır. Bu proje sayesinde sosyal yönleri güçlenen, çalışma hayatını öğrenen gençler ayrıca tatil harçlıklarını da çıkarabilmektedir.

e. Davetler: Festival dolayısı ile Türkiye’den gerek Kardeş Belediyelerden ve gerekse işbirliği içerisinde olduğumuz Belediyelerden misafirlerimiz, davetimize icabet ederek aramızda bulunmakta ve Festivale farklı bir boyut katmaktadır.”