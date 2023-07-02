Güzelyurt Portakal Festivalı sürüyor...

45.Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında gerçekleşen tavla turnuvasının finali dün akşam gerçekleşti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Con Kahve sponsorluğunda düzenlenen Tavla Turnuvası 26-30 Haziran tarihlerinde Festival Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti.

Final karşılaşmalarında Yaşar Doğu birinci, Ahmet Boğaç ikinci, Gürhan Hacımevlüt üçüncü, Ahmet Alşan dördüncü oldu.

Turnuvada Con Kahve, bayan yarışmacılara özel ödül verirken, turnuvaya katılan tüm yarışmacılara eşantiyon hediyeler sundu ve turnuva süresince kahve ikramında bulundu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar turnuvanın sponsoru Con Kahve Direktörü Çetin Şadi’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

45. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam festival havuz başında konser de gerçekleşti. SOS orkestrası eşliğinde Işık Gökmen ve konuk sanatçılar Murat Mermer ile Murat Ongun Eres sahne aldı.