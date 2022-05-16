Halk dansları gösterileri beğeni topladı

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Gençlik Dairesi ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize ettiği ve yeni oyun sunumlarının sahnelendiği halk dansları şölenini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ataoğlu: “Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması önemli”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gecede yaptığı konuşmada kültürler gelenek ve göreneklerimizi bir birimizle paylaştığımız bu tür organizasyonların ülke gençliğinin kaynaşması açısından oldukça önem arz ettiğini ifade etti.

Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sosyalleşmesi adına büyük önem azr eden sanat dallarının en az eğitim faaliyetleri kadar faydalı olduğunu dile getiren Ataoğlu, pandemi sürecinde yaşanan ayrılıkların ardından gençlerin yeniden sahnelerde olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ataoğlu, kültürel değerlerin korunması ve kültürün gelecek nesillere aktarılması adına özellikle halk danslarının Adadaki Türk varlığından itibaren nesilden nesile aktarıldığı, bunun da geriden gelen gençlere ışık olduğu belirtti.

Gecenin organize edilmesinden emeği geçen Gençlik Dairesi, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ve tüm derneklere teşekkür eden Ataoğlu, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını da kutladı.