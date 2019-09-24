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Halk Müziği Korosu kayıtları başladı

Halk Müziği Korosu kayıtları başladı
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 Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 2019-2020 dönemi kayıtları başladı.

LBO’dan yapılan açıklamaya göre, Şef Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yaptığı Halk Müziği Korosu kayıtları 1 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

LBO Halk Müziği Korosu’nun çalışmaları LTB Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında gerçekleştiriliyor. Her hafta Salı günü saat 19:00’da başlayan koro çalışmalarında yer almak isteyenler koro hakkında bilgi ve kayıt için 0533 844 0479 numaralı telefondan ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden LBO’ya ulaşabilir.

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