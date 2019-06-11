Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Kültür Dairesi'nin Engelliler Haftası nedeniyle LTB Sanat Parkı’nda ortaklaşa düzenlediği “Engelsiz Resim Şöleni”nde çizilen resimler Bandabuliya Sahnesi’nde sergilendi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Renklere Dokunduk” sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, kaynaştırmanın ne kadar önemli olduğunun bu etkinlikle daha iyi görüldüğünü belirterek, farklı etkinlikler ile bu uygulamayı yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özel eğitime gönül vermiş insanlar, Engellemeyen Lefkoşa Birimi çalışanları ve belediye meclis üyeleri ile seviyeyi daha da yukarıya çekmek istediklerini ifade eden Harmancı, her etkinliklerinde ve çalışmalarında yanlarında olarak kendilerine güç verdiğini belirttiği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’ya da teşekkür etti.

Harmancı, “Özel gereksinimli bireylerimiz hem renklere hem hayata dokunuyorlar” dedi.